Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Video konferans yöntemiyle yapılan panele, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield katıldı. Sorunların çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her zaman mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cenevre sürecinin öldüğü birçok kez dile getirildi. Öte yandan Astana sürecinin sahada birçok sonucu oldu, birçok ateşkese ve çatışmanın bitmesine yol açtı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan NATO müttefiki ve uluslararası koalisyondaki mevkidaşları ile her zaman temas halinde" dedi.

"SURİYE HALKINI ÖNCELİK EDİNMELİYİZ"

Suriye'de mülteciler için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten Kalın, "Aynı zamanda, şu anki acil durum, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilen kişiler için sahada daha büyük bir iş birliği gerektiriyor. Ortaklarımız ve müttefiklerimizden gelecek her türlü fikir ve öneriye açığız. Suriye halkı, son dönemdeki birçok milletten daha çok acı çekti. Aramızdaki farklılıkları, kısa vadeli çıkarları ve küçük jeopolitik oyunları bir kenara bırakıp, Suriye halkını öncelik edinmeliyiz. Artık bunun zamanı geldi" diye konuştu.

"TÜRKİYE VE ABD ARASINDA DAHA DERİN BİR İŞ BİRLİĞİ İÇİN HER ZAMAN ALAN VARDIR"

ABD ile ilişkiler konusunda açıklamada bulunan Kalın, "Müttefiklerimizle, Suriye'deki birçok konuda yakından çalıştık. Özellikle Resulayn-Tel Abyad bölgesinde güvenliği sağladıktan sonra burada güzel işler çıkardık. İdlib ve Suriye'nin de ötesinde, Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için her zaman alan vardır" açıklamasında bulundu.

Kalın, İdlib'de varılan ateşkes konusunda da ,"Bu ateşkesi koronavirüs salgınından önce yapmış olmaktan mutluyuz. İdlib'de bir tarafta kaos ve panik varken bir taraftan da pandemi olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşkesin devam ettirilmesinden dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"TÜRK KUVVETLERİNİN ORADAKİ BİRÇOK TERÖR GRUBUNA DA MÜDAHALE ETMESİNDEN MEMNUNUZ"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin pozisyonunun açık olduğunu belirterek, "Ateşkesi ve Türk ordusunun faaliyetlerini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türk kuvvetlerinin oradaki birçok terör grubuna da müdahale etmesinden memnunuz" dedi. Jeffrey, ayrıca, Şimdi Kovid-19 bu durumu daha da kötü hale sokacak. Ancak şunu biliyoruz; durum ne kadar kötü olursa olsun neredeyse hiç kimse Esed rejimin kontrol ettiği bölgelere dönmek istemez. Oralardaki durum o kadar kötü ki insanlar oralara dönememek için her şeye katlanacaktır" ifadelerini kullandı.