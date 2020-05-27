MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı
ABONE OL
27.05.2020 - 11:39 | | DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "27 Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, şunları kaydetti:

"27 Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür. Merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hâkimiyeti uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Demokrasiye olan inancımızı koruyarak milletimizin iradesine hiçbir vesayetin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz."

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyorHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOKİ çekilişi canlı yayın! Şanlıurfa ve Van TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ çekilişi canlı yayın! Şanlıurfa ve Van TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Lüks cipin ev önünde yıkanmasına tepki gösteren kadın öfkesi!

    Lüks cipin ev önünde yıkanmasına tepki gösteren kadın öfkesi!

    Sıradaki Haber