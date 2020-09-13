13.09.2020 - 19:03 |
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Meis adası açıklaması: Gözleri var görmezler
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yunanistan'ın Meis adasındaki prokvakasyonuna tepki geldi
Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Gerginlik konusunda bizi suçlayanlar, Yunanistan’ın bugün Meis Adası’ndaki provakasyonunu göremezler.
Çünkü onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var gerçekleri söylemezler. İşte asıl gafiller onlardır.
Gerginlik konusunda bizi suçlayanlar, Yunanistan’ın bugün Meis Adası’ndaki provakasyonunu göremezler.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 13, 2020
Çünkü onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var gerçekleri söylemezler. İşte asıl gafiller onlardır.