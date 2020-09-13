Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Meis adası açıklaması: Gözleri var görmezler

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gerginlik konusunda bizi suçlayanlar, Yunanistan’ın bugün Meis Adası’ndaki provakasyonunu göremezler.

Çünkü onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var gerçekleri söylemezler. İşte asıl gafiller onlardır.



