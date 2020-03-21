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21.03.2020 - 12:58 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay sözlerinde: "Baharın müjdeleyicisi nevruzun başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baharın müjdeleyicisi nevruzun başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdeleyicisi nevruzun başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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