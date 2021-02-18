Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda önemli mesajlar

Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından koordine edilen Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Azerbaycan ve Türk iş hayatının mensuplarını bir araya getiren toplantının, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyleyen Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirinin sadece kardeşi değil en önemli siyasi ve ticari ortağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hedefimiz, salgın sebebiyle yavaş seyreden küresel ekonomik büyüme karşısında iş insanlarımıza yeni alternatifler bulmak, zayıf ve kırılgan büyüme eğilimlerini birlikte yapılacak projeler ile aşmaktır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça zorlu bir yılın geride bırakıldığının altını çizen Oktay, Türkiye'nin hem salgınla mücadele hem de sanayinin çarklarını döndürme ve ticareti geliştirme noktasında kararlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dönüşen küresel konjonktürden etkilendiğini, ülkenin refahını artıracak büyük yatırımların karşılığının ise salgınla mücadele döneminde alındığını belirten Oktay şunları kaydetti:

"Salgın süresince Türkiye'yi ekonomisiyle yükseltme hedefimizden asla kopmadık ve Türkiye'nin direnci kırılmadı. 2020 yılının ilk yarısında yüzde 3,1 oranında daralan Türkiye ekonomisi, özel tüketim ile yatırım harcamalarındaki kuvvetli artışın desteğiyle üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 6,7, bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 oranında büyüme kaydetmiştir. 2020'nin son çeyreğine ve 2021 yılına ilişkin öncü veriler, ekonomimizdeki toparlanma eğiliminin devam ettiğine işaret etmektedir."

"Ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti"

Oktay, son analizlere göre G-20 ülkeleri içinde 2020'yi pozitif büyümeyle kapatabilecek 2 ülkenin, Türkiye ve Çin olduğuna işaret ederek, uluslararası kuruluşların Türkiye'ye yönelik negatif büyüme tahminlerini eleştirdi, kendilerinin Türkiye'nin 2020'yi pozitif büyümeyle tamamlayacağını ısrarla söylediklerini hatırlattı.

Oktay şöyle devam etti:

"Kovid-19 sonrasında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yönelmiş durumdayız. Yüksek teknoloji sektörleri öncelikli olmak üzere çekeceğimiz uluslararası yatırımlarla ülkemizi bir yatırım, üretim ve teknoloji üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşmiştir. Yatırım ortamının daha da iyileşeceği, öngörülebilirliğin daha da artırılacağı, yatırımcıların beklentilerini daha yüksek düzeyde karşılanacağı bir ortamın tesisi için gereken tüm adımları atıyoruz. Ekonomi ve yatırımları doğrudan ilgilendiren bir hukuk reformu gündemimiz var. Önümüzdeki günlerde reform taslakları TBMM gündeminde olacaktır. Ekonomiye ilişkin reform paketi çalışmaları da bunun içindedir. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir."

"Muzaffer Azerbaycan göğsümüzü kabartmıştır"

Dağlık Karabağ'ın vatan hasretinin 44 gün süren çetin muharebeler sonucunda son bulduğunu aktaran Oktay, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılmasının, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

"Biz 30 yıldır Karabağ'da süren Ermenistan zulmüne sessiz kalmadığımız gibi işgalci Ermenistan'ın Karabağ'da sivilleri katletmesine de kayıtsız kalmadık." ifadelerini kullanan Oktay, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Oktay, iş terörle mücadeleye gelince dost bilinen ülkelerin ayak oyunlarına şahit olduklarını dile getirerek, "Eli kanlı PKK/YPG ve FETÖ masum vatandaşlarımızın canına kıyarken kör ve sağır olanları iyi tanıyoruz. Karabağ'ın 30 yıldır donmuş bir ihtilaf olarak çözümsüz kalmasını isteyenler kimse, bakıyoruz PKK/YPG çocuklarımızı, gençlerimizi katlederken susanlar da aynı taraflar. Karabağ'da sözüm ona çözüm için bir araya gelip oyalama taktiği güdenler kimse, PKK/YPG'nin katliamlarına 'ama, fakat, lakin' diyen vicdansızlar da bunların içimizdeki uzantılarıdır. Bir yerde terör varsa bunun aması, fakatı, lakini olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de de büyük bir heyecanla karşılandı"

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almasının Türkiye'de de büyük bir heyecanla karşılandığını belirten Oktay, iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki seyrine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek işgalden kurtulan topraklar, gerek Kovid-19 salgınının oluşturduğu yeni avantajlar Türkiye ve Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Önümüzde 2023 yılına kadar 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Bu istikamet doğrultusunda, siz kıymetli iş insanlarına mevcut potansiyele hayat vermek için tarihi bir görev düşmektedir. Bu salonda nice mega projeleri hayata geçirmiş, sağlık, gıda, tekstil ve müteahhitlik gibi farklı alanlarda nice hayati iş birliklerine imza atmış iş insanlarımız var."

"İşgalcilerden kurtarılan toprakları ihya edeceğiz"

Türkiye ve Azerbaycan'ın iş insanlarının elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirten Oktay, "Azerbaycan-Türkiye 'gardaş' diyorsak lojistiği en hızlı hale getireceğiz. 'Tek millet, iki devlet' ruhu diyorsak hem vatandaşlarımızın hem de iş insanlarımız arasındaki hasbi ilişkileri güçlendireceğiz." dedi.

Türkiye'nin bunun için üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Oktay, iş insanlarının lojistik duvarlara, bürokratik engellere takılmaması gerektiğinin bilincinde olduklarını kaydetti, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

"Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarının yeniden ihyasında Azerbaycan'ın yanında olacağız; Karabağ'ın kalkınmasında gerek altyapı gerek üretime yönelik yatırımlarda Türk iş dünyasının duyarlı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karabağ zaferi Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ın kara yoluyla birleşmesi için büyük bir fırsatı da beraberinde getirmiştir. Bu noktada Nahçıvan'ın ortak stratejik önceliğimiz olduğunu vurgulamak isterim. Şuşa kara yolu yapımı şu anda Türk firmalarınca üstlenilmiş durumda. İnanıyorum ki Şuşa kara yolu Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in Zafer Yürüyüşünde ifade ettikleri gibi, 2021 yılının yaz aylarında tamamlanmış olacaktır."

Azerbaycan'ın Ukrayna, Gürcistan ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Azerbaycan’daki yatırımcılara geniş bir pazar imkanı sunduğunu anlatan Oktay, Azerbaycan'a Türkiye'den yatırımların artırılarak buradan BDT ülkelerine ihracat yapılmasının ikili ticaretin artırılmasında önemli etken olacağını vurguladı.

"İş birliği iklimine diğer dost ülkeleri de dahil etmeyi sürdüreceğiz"

Oktay, Azerbaycan'la ticari ilişkilerin sadece kar amacıyla yatırım olarak değerlendirilemeyeceğini, bölge ekonomisine birlikte sağlanacak katkının beraber kalkınma anlamına geldiğini dile getirdi.

"Bu bilinçle iş forumunda sağladığımız iş birliği iklimine diğer dost ülkeleri de dahil etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Oktay, bu amaçla Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü İş Forumu'nun ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAGİF) altıncı toplantısının yapılmasının takipçisi olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bizleri daha da güçlendirecek olan ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve yeni iş birliği imkanlarını el birliğiyle oluşturmaktır. İş insanlarımızın yolunu açarken, iki ülkenin üreticilerini, girişimcilerinin kazan-kazan anlayışıyla sahada daha aktif olduklarını görmeyi arzu ediyoruz." dedi.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar

İş Forumu kapsamında, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Eti Bakır A.Ş./ Artvin Maden İşletmeleri, AzerbaycanWda İhracatı ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan Girişimci Kadınlar Birliği (AQSİA) ve Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Küçük ve Orta Girişimciliğin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Girişimciliğin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu AS Group Investment ve Reta Line Mimarlık Mühendislik, CTC Holding ile Zorlu Holding, Aslan Yapı, ve Varnet Cam Sera, BETEKS ve Koçaklar Tekstil ile Bakü Tekstil Fabrikası ve Bakü Örme arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.