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03.11.2020 - 18:09 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 18. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 18. yıl dönümünü kutladı

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye'yi yükselteceğimiz nice yıllara." ifadesini kullandı.

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