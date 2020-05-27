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27.05.2020 - 23:08 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Demokrasi şehitlerimiz milletimizin kalbinde yaşamayı sürdürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki "27 Mayıs Tarih Platosu" ve "Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi" gibi yapılar vesilesiyle demokrasi şehitlerinin milletin kalbinde yaşamayı sürdüreceğini, cuntacıların sonsuza dek vicdanlarda mahkum olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Demokrasi şehitlerimiz milletimizin kalbinde yaşamayı sürdürecek

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adıyla açılışı yapılan Yassıada'nın 60 yıl sonra bugün yeniden tarihe tanıklık ettiğini kaydetti.

Vesayeti yol arkadaşı olarak seçenlere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan bir kez daha seslendiklerini vurgulayan Oktay, "Bu millete 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü ve 15 Temmuz'u yaşatan darbeci zihniyetin kökünü kazımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adada inşa edilen '27 Mayıs Tarih Platosu' ve 'Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi' gibi yapılar vesilesiyle demokrasi şehitlerimiz milletimizin kalbinde yaşamayı sürdürecek, cuntacılar sonsuza dek vicdanlarda mahkum olacak." ifadesini kullandı.

Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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