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27.09.2020 - 12:31 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistanın Azerbaycana saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistanın Azerbaycana saldırısını lanetledi

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