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28.10.2020 - 04:59 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fransız paçavrasının ahlaksız yayınını lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fransız paçavrasının ahlaksız yayınını lanetliyorum

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."

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