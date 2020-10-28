Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fransız paçavrasının ahlaksız yayınını lanetliyorum

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."



