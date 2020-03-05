Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

Kabulde, Türkiye tarafından KKTC'deki çeşitli sektörlerin desteklenmesi amacıyla serbest bırakılan 170 milyon liralık kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, başta ulaştırma ve turizm olmak üzere KKTC'de yürütülen projeler değerlendirildi.