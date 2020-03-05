05.03.2020 - 03:28 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.
Kabulde, Türkiye tarafından KKTC'deki çeşitli sektörlerin desteklenmesi amacıyla serbest bırakılan 170 milyon liralık kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, başta ulaştırma ve turizm olmak üzere KKTC'de yürütülen projeler değerlendirildi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.