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22.10.2020 - 14:18 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay yarın KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gidecek.

Oktay, 18 Ekim'de yapılan seçimleri kazanarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin töreninde ve Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki devir teslim töreninde bulunacak.

Törenlerin ardından Tatar ve Oktay'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. 

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