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09.09.2020 - 18:34 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kayseri'de kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandıKayseri’de balyozla duvar kırıp, oksijen kaynağı ile çelik kasayı açarak piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını çalan otobüs şoförü Halil Gülgör (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlarını teslim alan kuyumcu Duran Yılmaz, soygunu gerçekleştiren kişinin müşterisi olduğunu söyledi.
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