09.09.2020 - 18:34 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.
Kayseri'de kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandıKayseri’de balyozla duvar kırıp, oksijen kaynağı ile çelik kasayı açarak piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını çalan otobüs şoförü Halil Gülgör (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlarını teslim alan kuyumcu Duran Yılmaz, soygunu gerçekleştiren kişinin müşterisi olduğunu söyledi.