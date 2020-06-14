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14.06.2020 - 19:39 | | DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Alevler içinde böyle koştuİstanbul Zetinburnu’nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından dehşete düşüren bir görüntü ortaya çıktı. Patlamada yaralanan yabancı uyruklu çalışanın alevler içinde koştuğu anlar kameralara yansıdı.
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