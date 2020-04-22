Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tahliye operasyonunun detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını AA'ya anlattı:

- "Şu anda 73 ülkeden müracaat eden 26 bine yakın vatandaşımız var. Bu daha da artarak devam ediyor"

- "Bir önceki ve şu an devam eden operasyonlara baktığımızda, vatandaşlarımız 73 ilimizde 87 yurdumuzda misafir ediliyor"

- "(Corona virüsle mücadele) Türkiye, sağlık yatırımları ile şehir hastaneleri ile kendinden emindi. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu altyapıyı organize etti. Bu noktada çok ciddi şekilde bütün dünyaya örnek teşkil ettik"

- "İnşallah bayrama kadar bu virüsle mücadelede çok ciddi bir yol almış oluruz ki öyle tahmin ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız belki birçok şeyin de yeniden canlanabileceği bir ortamda ikinci bir bayramı da yaşamış olurlar diye ümit ediyoruz"