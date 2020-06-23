23.06.2020 - 15:56 | | DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi.
Çanakkale'de yıldırımın düşme anı böyle kaydedildiSon dakika- Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.