Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi.