Â

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Dost ve kardeÅŸ Azerbaycan'a Ermenistan tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± kabul edilemez, ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Åžehit dÃ¼ÅŸen Azeri kardeÅŸlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. TÃ¼rkiye ve Azerbaycan etle tÄ±rnaktÄ±r. Her zaman ve her ÅŸartta seninleyiz Azerbaycan." ifadelerini kullandÄ±.