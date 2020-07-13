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13.07.2020 - 23:31 | | DHA

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay: Türkiye ve Azerbaycan etle tÄ±rnaktÄ±r

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay,Â Ermenistan tarafÄ±ndan Azerbaycan'a gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda,Â TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'Ä±n 'etle tÄ±rnak' olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay: Türkiye ve Azerbaycan etle tÄ±rnaktÄ±r

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CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Dost ve kardeÅŸ Azerbaycan'a Ermenistan tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± kabul edilemez, ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Åžehit dÃ¼ÅŸen Azeri kardeÅŸlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. TÃ¼rkiye ve Azerbaycan etle tÄ±rnaktÄ±r. Her zaman ve her ÅŸartta seninleyiz Azerbaycan." ifadelerini kullandÄ±.

Otomobil kontrolden çÄ±karak köprü ayaÄŸÄ±na çarptÄ±Ä°stanbul Kartal sahil yolunda makas atarak ilerlediÄŸi iddia edilen bir otomobil kontrolden çÄ±karak köprü ayaÄŸÄ±na çarptÄ±. KullanÄ±lamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan 4 kiÅŸiden 2'si hayatÄ±nÄ± kaybederken aÄŸÄ±r yaralanan 2 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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