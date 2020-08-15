15.08.2020 - 14:16 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uyardı! Kabul edilemez boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin "Mavi Vatan" sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Oktay, şunları kaydetti:
"Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur.
Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için."
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: Yunan denizci arkadaşlarımıza yazık olurDünkü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın görüşmesi ve Doğu Akdeniz'deki gerilim CNN TÜRK canlı yayınında tartışıldı. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikol ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Atina hükümeti kendi kamuoyunu da aldatıyor." diyen Çelikol, "Yunanistan devamlı olarak Türkiye'yi yalnız bırakmak, AB ile Türkiye arasını açma konusunda diplomatik girişimler yürütüyor." ifadelerini kullandı. Kutluk ise "Oruç Reis gemisine yapılacak eylem bunu yapanlara ağır zarar verebilir. Yunan denizci arkadaşlarımıza yazık olur diye endişe edebilirim. Yunan siyasetçileri itidale davet ediyorum." diye konuştu. Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." açıklamasında bulundu.