Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezdi

Dön-sa Çorap Fabrikası, Sidaş Gıda Üretim Tesisi ve Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim tesisini gezen Oktay, ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Oktay, Garanti Kompozit Balistik Laboratuvarı'nda tüfekle atış yaptı.

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen "Yozgat OSB İstişare Toplantısı"na katılan Oktay, ardından kente yeni atanan Yozgat Valisi Ziya Polat'a ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Oktay, Polat ile bir süre sohbet etti.