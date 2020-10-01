01.10.2020 - 18:01 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Asiye annemizin o güzel temennilerini ve mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiştim. Asiye annemizin ve başımızın tacı tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.
MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.