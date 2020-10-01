MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
ABONE OL
01.10.2020 - 18:01 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Asiye annemizin o güzel temennilerini ve mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiştim. Asiye annemizin ve başımızın tacı tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu avantajları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu avantajları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu!

Anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu!

Sıradaki Haber