27.05.2020 - 11:52 | | DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "27 Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, şunları kaydetti:
"27 Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür. Merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hâkimiyeti uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Demokrasiye olan inancımızı koruyarak milletimizin iradesine hiçbir vesayetin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz."
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyorHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.