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06.03.2020 - 15:24 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir. İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır

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