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29.11.2020 - 15:39 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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