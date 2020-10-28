28.10.2020 - 23:58 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Gururla yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz." ifadesini kullandı.
Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."
97 yıldır istiklâlimize sadakatle sahip çıkıyor; Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 28, 2020
Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/3RPAA3dB9N
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