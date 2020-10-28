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28.10.2020 - 23:58 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Gururla yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Gururla yürüyoruz

Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."


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