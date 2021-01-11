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11.01.2021 - 00:03 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama

 

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Kalecik'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
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