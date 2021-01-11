Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Kalecik'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.