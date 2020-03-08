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08.03.2020 - 12:24 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fedakarlıkları, sevgileri ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.
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