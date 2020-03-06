Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret

Oktay, Toroslar ilçesindeki Selçuklar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında şehidin babası Osman ile annesi Kezban'a başsağlığı dileyerek, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Fuat Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri de hazır bulundu.