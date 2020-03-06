MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret
ABONE OL
06.03.2020 - 17:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret

Oktay, Toroslar ilçesindeki Selçuklar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında şehidin babası Osman ile annesi Kezban'a başsağlığı dileyerek, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Fuat Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber