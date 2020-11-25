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25.11.2020 - 18:25 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddete başvurmanın acizlik, barbarlık, adeta insanlık suçu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' mesajı

Oktay, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında, "İnsan zekasının inanılması güç yeniliklere imza attığı bu çağda şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur. Kimi hedef alırsa alsın, amasız, fakatsız şiddetin her türlüsünün karşısındayız, karşısında olmak zorundayız." ifadesini kullandı

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