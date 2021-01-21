21.01.2021 - 20:37 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa kentinde meydana gelen deprem nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Otel odasında kadın cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandıİstanbul Bayrampaşa’da bir otel odasında 9 gün önce iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt isimli 3 çocuk sahibi kadının katil zanlısı olarak aranan Cemil Yar yakalandı. Küçükçekmece İlçe ve Cinayet Büro ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandığı adreste yakalanan katil zanlısı emniyette sorguya alındı.