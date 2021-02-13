Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan korsanlardan kurtarılan gemicilere ilişkin açıklama

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Deniz haydutlarınca kaçırılan 15 denizcimiz yürütülen temas ve çalışmalar neticesinde bugün sağ salim Abuja Büyükelçiliğimize getirilmiştir. Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız."