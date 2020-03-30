Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin Twitter hesabından "bizbizeyeteriz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.