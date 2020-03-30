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30.03.2020 - 22:27 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara Milli Dayanışma Kampanyası'yla destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin Twitter hesabından "bizbizeyeteriz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandıYurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
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