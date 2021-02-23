MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli görüşme
ABONE OL
23.02.2021 - 16:58 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli görüşme

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, 2019 Aralık'ta yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde yükselmek amacıyla kabul edilen 44 maddelik Eylem Planında yer alan, inşaat izinlerine ilişkin reformlar ile konkordato uygulamalarının iyileştirilmesi konuları ele alındı. Görüşmede, özellikle salgın sürecinde ekonomik zorluğa girerek konkordato ilan etmek zorunda kalan şirketlerin, ekonomik hayata geri kazandırılmasına yönelik neler yapılabileceği değerlendirildi.

"Tek Durak Ofis" yaklaşımıyla, inşaat izinleri başlığı altında geçen iskan ruhsatı ve yapı kullanım izni gibi süreçlerde vatandaş lehine sağlanacak kolaylıklar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın!Beylikdüzü'nde 'Çılgın Sedat' lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu'nun ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangını haber alınca evine gelen şarkıcı, eşine ve annesine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

GORA nerede çekildi? GORA filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

GORA nerede çekildi? GORA filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi

Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi

Sıradaki Haber