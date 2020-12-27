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27.12.2020 - 13:19 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit düşen Mehmet Özbent'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Mehmet Özbent'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

 

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