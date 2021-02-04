04.02.2021 - 20:28 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit olan asker için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Suriye Elbab'da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.