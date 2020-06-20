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20.06.2020 - 01:46 | | DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sınava girecek öğrencilere: Aklınıza, kaleminize kuvvet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayLGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sınava girecek öğrencilere: Aklınıza, kaleminize kuvvet

Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Oktay, "Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet" ifadelerini kullandı. 

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