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23.07.2020 - 00:56 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden yazar Asım Gültekin için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için taziye mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitimci, yazar, mütefekkir Asım Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gençlerin abisi, gönül insanı ve gerçek bir dava adamıydı. Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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