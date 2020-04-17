Son dakika! Cumhurbaşkanı’nın korona diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart’ta Çankaya Köşkü’nde yapılan koronavirüsle mücadelede eş güdüm toplantısında bu yana yaklaşık 1 aydır açık salon ve benzeri toplantılar gerçekleştirmedi.

Görüşmelerini telekonferans yöntemiyle sürdüren Erdoğan, bu süreçte üç uluslararası zirveye katılıp, 16 lider ile telefonda görüşerek, koronavirüs diplomasisi yürüttü. Liderlerle görüşmelerde, salgına karşı atılacak adımlar ve ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Dünyayı etkisi altına alan salgın diplomaside de telekonferans yöntemini ön plana çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart’ta Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen toplantının ardından İstanbul’a gitti ve çalışmalarını Tarabya’daki Huber Köşkü’nde sürdürmeye başladı.

Açık ve toplu herhangi bir etkinliğe katılmayan Erdoğan bu süreçte telekonferans yöntemiyle 3 kez kabine toplantısı, il başkanları, belediye başkanları ve MYK toplantılarını da gerçekleştirdi.

Üç zirveye katıldı

Salgının Türkiye ve dünyayı tam olarak etkisi altına almasından önce planlanan İdlib gündemli Dörtlü Suriye zirvesi 17 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın katılımıyla telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Erdoğan, 26 Mart’ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında ABD Başkanı Trump’ın çağrısı ile düzenlenen “G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi”ne de telekonferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, G-20 zirvesinde, salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti ve “Tek taraflı politikalar uygulama lüksü yok” mesajı verdi. G-20 zirvesinde IMF, DTÖ ve DSÖ temsilcileri de yer aldı.

Erdoğan geçtiğimiz hafta da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) devlet başkanlarıyla, Kovid-19 gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya geldi.

16 liderle görüştü

Erdoğan, zirvelerin yanı sıra koronavirüsle mücadele çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, ayrıca, Fener-Rum Patriği Bartholomeos, Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen’i de geçen hafta telefonla arayarak açılan kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etmişti.