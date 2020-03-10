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10.03.2020 - 19:29 | | AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Adım atma sırası AB'de

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılar konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini, adım atma sırasının Avrupa Birliği'nde (AB) olduğu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Adım atma sırası AB'de

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün. Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB'de."

 

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