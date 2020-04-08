08.04.2020 - 10:36 | | milliyet.com.tr
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 vatandaşın şehit olduğu alçak saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Korona günlerinde de terör örgütünün alçaklıkta sınır tanımadığını belirten Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi.
Sözcü Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi" dedi.
Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.