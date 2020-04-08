MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi
ABONE OL
08.04.2020 - 10:36 | | milliyet.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 vatandaşın şehit olduğu alçak saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Korona günlerinde de terör örgütünün alçaklıkta sınır tanımadığını belirten Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi

Sözcü Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hain saldırı! PKK köylülere saldırdı, 5 şehit
Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Nisan ders programı ve TRT frekans bilgileri

Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Nisan ders programı ve TRT frekans bilgileri

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Corona testi pozitif çıkan 65 Türk'ten mesaj var!

Corona testi pozitif çıkan 65 Türk'ten mesaj var!

Sıradaki Haber