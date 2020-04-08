Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi

Sözcü Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi" dedi.