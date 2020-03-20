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20.03.2020 - 14:57 | | DHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın. Koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı. Bütün imkanları seferber ettik. Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız" dedi.

 

Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştıZonguldak'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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