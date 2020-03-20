Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın. Koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı. Bütün imkanları seferber ettik. Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız" dedi.