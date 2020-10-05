Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifadedir'

Kalın, Twitter hesabından, Macron'un sözlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."