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05.10.2020 - 15:08 | | AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifadedir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifade olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifadedir'

Kalın, Twitter hesabından, Macron'un sözlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macronun İslam krizde iddiası, İslam düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifadedir

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