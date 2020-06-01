Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.