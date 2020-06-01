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01.06.2020 - 10:46 | | DHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini; ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi

Normalleşmenin ilk sabahında insan ve trafik yoğunluğu oluştuCorona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk gününde İstanbul Cevizlibağ'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı.
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