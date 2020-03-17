MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur
ABONE OL
17.03.2020 - 10:10 |

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, corona virüs salgınına ilişkin, "Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı broşürü paylaştı. Kalın, bu günlerde 14 kuralın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım. Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

    Corona virüs riskine karşın 14 altın kural!Sağlık Bakanlığı paylaştığı bu videoyla tüm vatandaşları uyardı. Videoya, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." notu eklendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık duyurdu! Tolhildan Azat teslim oldu

    Bakanlık duyurdu! Tolhildan Azat teslim oldu

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Sıradaki Haber