MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bakan Albayrak'a hakaret içerikli yorumlara tepki
ABONE OL
01.07.2020 - 00:35 | | AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bakan Albayrak'a hakaret içerikli yorumlara tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin "Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bakan Albayrak'a hakaret içerikli yorumlara tepki

Kalın, Twitter'dan, "Esra Albayrak Hanımefendi'ye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall' olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." paylaşımında bulundu.

Diyarbakır'da 300 dönümlük tarla yangınıDiyarbakır'ın Kocaköy'de, buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 300 dönümlük ekili buğday küle döndü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de tren istasyonunda raylara giren kişi elektrik akımına kapıldı

Kadıköy'de tren istasyonunda raylara giren kişi elektrik akımına kapıldı

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

300 dönüm ekili buğday yangında kül oldu

300 dönüm ekili buğday yangında kül oldu

Sıradaki Haber