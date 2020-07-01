Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bakan Albayrak'a hakaret içerikli yorumlara tepki

Kalın, Twitter'dan, "Esra Albayrak Hanımefendi'ye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall' olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." paylaşımında bulundu.