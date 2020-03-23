MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüs uyarısı!
ABONE OL
23.03.2020 - 10:59 | | milliyet.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüs uyarısı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından corona virüs uyarısında bulundu. Her tedbirin can kurtardığını belirten Kalın, "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüs uyarısı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle;

Dünyada korona vaka sayısı hızla

400 bine

ölüm sayısı

15 bine doğru ilerliyor.

Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız.

Bunun şakası yok.

Her tedbir can kurtarır.

Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır.

#EvdeKal
Kendini ve etrafındakileri koru.

Çocuklar EBA ile ilk derslerini işlediYüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" ilk dersleri başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar!

Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber