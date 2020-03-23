Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüs uyarısı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle;

Dünyada korona vaka sayısı hızla

400 bine

ölüm sayısı

15 bine doğru ilerliyor.

Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız.

Bunun şakası yok.

Her tedbir can kurtarır.

Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır.

#EvdeKal

Kendini ve etrafındakileri koru.