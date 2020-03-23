23.03.2020 - 10:59 | | milliyet.com.tr
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüs uyarısı!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından corona virüs uyarısında bulundu. Her tedbirin can kurtardığını belirten Kalın, "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle;
Dünyada korona vaka sayısı hızla
400 bine
ölüm sayısı
15 bine doğru ilerliyor.
Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız.
Bunun şakası yok.
Her tedbir can kurtarır.
Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır.
#EvdeKal
Kendini ve etrafındakileri koru.