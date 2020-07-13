13.07.2020 - 14:38 | | İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan’a kınama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'ın sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye kardeş Azerbaycan’ın her daim yanında olacaktır.”
Şort giydiği için darp edildiğini iddia eden ODTÜ'lü geç kız: Çığlık atarak kurtuldumYalova’da, ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için kendisini tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A., ifadesinde genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf ederken, üniversiteli Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum” dedi.