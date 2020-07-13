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13.07.2020 - 14:38 | | İHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan’a kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan’a kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'ın sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye kardeş Azerbaycan’ın her daim yanında olacaktır.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Ermenistan’a kınama

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