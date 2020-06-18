Cumhurbaşkanlığı'nda yatırım ortamını iyileştirme toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de katıldı. Toplantıda yatırım ortamına katkı sağlayacak reform ve faaliyetler masaya yatırılırken, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları değerlendirildi.

Bakan Yardımcısı Dönmez, yaptığı sunumda gelinen aşama hakkında bilgi verirken, son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde toplanan Kurulun ardından çalışma gruplarının her birinin ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ve STK temsilcilerinin katılımıyla bir araya geldiği ve yapılan çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından detaylı raporlamalarla takip edildiği belirtildi.

TÜRKİYE’Yİ ÜST SIRAYA TAŞIYACAK YOL HARİTASI GÜNDEMDE

Toplantıda ayrıca önümüzdeki günlerde yapılacak YOİKK toplantısında gündeme gelecek konular üzerinde de teknik çalışma yapıldı.

Buna göre 2020’nin ilk toplantısında Kurulun gündeminde öncelikle, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ ile ilgili yapılacak düzenlemelerle, Türkiye’de katma değerli, rekabetçi ve yenilikçi üretime dönük çalışmalara katkı sağlanması yer alacak. Kurul bunun yanı sıra, lojistik merkezler, iltisak hatları ve kombine yük taşımacılığına ilişkin mevzuatın oluşturulmasına ve ulaşım etkinliğinin sağlanmasına dönük destek mekanizmalarının oluşturulması çalışmalarını da ele alacak. Toplantıda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan Küresel Yenilik Endeksi’nde Türkiye’yi daha üst sıralara hızlıca taşıması hedeflenen bir yol haritası da görüşülecek. Özel sektörün aktif katılımıyla hazırlanan yol haritası kapsamında Bakanlık ve STK’ların katkısı ile atılacak adımlar masaya yatırılırken, ihracatçı firmaların dış pazarlarda ihtiyaç duyduğu test ve sertifikasyon hizmetlerinde bilgiye erişimin ve kurumsal desteğin sağlanmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi konusu da değerlendirmeye alınacak. Bu amaçla Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi birlikte çalışarak, TSE test ve sertifikasyon yatırımlarını ihracatçı ve sanayicilerin taleplerine göre şekillendirecek.