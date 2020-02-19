19.02.2020 - 09:48 |
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın'ın paylaşımı şöyle:
Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir.