MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Suriye açıklaması
ABONE OL
19.02.2020 - 09:48 |

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Suriye açıklaması

İbrahim Kalın'ın paylaşımı şöyle:

Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığından flaş Suriye açıklaması

Rusya'da hızlı tren yayaya çarptıRusya’da hızlı tren, hemzemin geçitte trenin geldiğini fark etmeyen bir kişiye çarptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüsü oyunlarına büyük ilgi... Yoğunluk nedeniyle rezervasyonla oynanıyor

Koronavirüsü oyunlarına büyük ilgi... Yoğunluk nedeniyle rezervasyonla oynanıyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber