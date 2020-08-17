‘D. Akdeniz’de Türkiye’nin haklı davasını anlattık’

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Bu görüşmede ikili ilişkilerde bazı konular vardı. Gündemdeki konuların yanında özellikle Libya’yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde Libya konusunda istişarelerimizi devam ettirmemiz konusunda hemfikiriz” dedi. Pompeo’ya, harita üzerinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunu ve bu süreçteki yapıcı yaklaşımını anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin haklı davasını ve kıta sahanlığını da mevkidaşına aktardığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye’nin haksız olduğunu, uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun” diye konuştu.

‘Biden haddini aştı’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine, Biden’ın ifadelerinin haddini aştığına dikkati çekerek, Joe Biden’ın kullandığı kelimelerin de çok ilginç olduğunu vurguladı.

Biden’ın iki kez altını çizerek, “Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmekten” bahsettiğini hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, “İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum; Darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, “Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama” diye konuştu.

Türkiye’de seçimlerin demokratik ve şeffaf şekilde düzenlendiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Dolayısıyla, hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika’dan veya başka bir ülkeden bir kimse buna karar veremez” ifadelerini kullandı.

‘Samimi değilmiş’

Biden’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Ankara’ya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın huzurunda (Biden) özür dilemişti ‘daha önce gelmemiz lazımdı’ diye. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekline göre, o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Samimiyetsiz olduğunu da böylelikle anlıyoruz” dedi. l AA