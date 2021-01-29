‘Dağa kartopu atanlar çığın altında kalacak’

‘Ucube tavırlar’

Bunun son bulacağı yerde her geçen gün şiddetini artırdığını belirten Büyükataman, Bahçeli’ye inat, terör örgütlerinin uzantılarıyla, kirli odaklarla paslaşanların, bu “ucube tavırlarına” şaşırmadıklarını kaydetti. Büyükataman, yazılı açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: “Milliyetçi hareket, bin yıllar öncesinde üflenmiş bir ruhun bugüne yansımasıdır. Milliyetçi hareket, geçmişin temiz mirasını geleceğe taşıyan, kutlu bir dağdır. Binlerce yılın meydana getirdiği tecrübeleri, feraseti üç kuruşluk isimlerle yok edeceğini zannedenler yanılmaktadır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket; kağıt israfı sözde gazeteleri silah, bant israfı sözde TV kanallarını kalkan olarak kullananlar karşısında asaletini korumaya devam edecektir. Fırlattıkları kartopu ile yüce dağa zarar vereceğini zannedenler, geçmişteki emsalleri gibi üzerlerine çektikleri çığın altında kalacak, yok olup gidecektir.”