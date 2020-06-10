Dağ’dan anket açıklaması: Gerçekle bağdaşmayan oranlar açıklanıyor

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı’nın düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptığını belirten Dağ yazılı açıklamasında şunlara kaydetti: “Bu dönemki çalışmalarda hükümetin uyguladığı ve uygulamayı planladığı politikalara yönelik kamuoyu araştırmaları yapılmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar göstermektedir ki, salgın sürecinde uygulanan politikalar kamuoyunun büyük oranda desteğini almıştır.”

Son dönemde toplumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye olan ilgiyi artırdığını söyleyen Dağ, “Uygulanan başarılı politikaların vatandaşlarımızda bulduğu karşılık istisnasız her kamuoyu araştırmasında net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu duruma halel getirmek ve gölge düşürmek isteyen muhalefet partileri darbe ve erken seçim tartışmalarını ön plana çıkarmaya gayret etmektedir. Bunun yanı sıra son günlerde geleneksel ve dijital medyada yandaş anket firmaları tarafından manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranları açıklanmaktadır” dedi.